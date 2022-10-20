Окупанти обстріляли колишній авторинок у Миколаєві: в ОП показали відео наслідків

20 жовтня 2022 , 14:32
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Джерело:

телеграм-канал Кирила Тимошенка

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста України. Уранці 20 жовтня бойовики випустили декілька ракет по Миколаєву.

Росіяни випустили по Миколаєву та прилеглих населених пунктах декілька ракет С-300. На щастя, обійшлося без жертв.

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Окупанти вчергове обстріли Миколаїв

Російські терористи влучили в колишній авторинок. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки влучань у місті. Ракети С-300 впали на відкритих територіях.

Результат ранкового обстрілу Миколаєва: дивіться відео

На місці перельоту ракет видно величезні воронки та рештки від снаряда. Наразі триває обстеження.

Росіяни продовжують атакувати Миколаїв іранськими безпілотниками

  • Вночі 20 жовтня Миколаїв потерпав від атаки росіян дронами-камікадзе. Нашим військовим вдалося збити 14 безпілотників.
  • Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 дрони влучили в один з навчальних закладів. Ще один іранський безпілотник впав на закриту приватну територію. Внаслідок цього виникли 2 пожежі на відкритих територіях, які швидко ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
  • Вночі 19 жовтня, окупанти запустили 19 іранських дронів на Миколаївську область. 13 з них вдалося збити. 11 дронів Shahed-136 ліквідувала ППО, 1 – нацгвардійці, ще 1 – прикордонники.
  • Вночі 18 жовтня наші захисники знешкодили 5 дронів-камікадзе, що летіли над Миколаївщиною.

Варте уваги. 20 жовтня ЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану через продаж Росії дронів-камікадзе. Обмеження застосували проти організацій, які постачають безпілотники. Санкції набувають чинності з моменту підписання, тобто вже від сьогодні, 20 жовтня.

До речі – Окупанти атакували Миколаїв 18 жовтня: відео

 

Автор: Дарина Жданович