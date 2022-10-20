Окупанти обстріляли колишній авторинок у Миколаєві: в ОП показали відео наслідків

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста України. Уранці 20 жовтня бойовики випустили декілька ракет по Миколаєву.

Росіяни випустили по Миколаєву та прилеглих населених пунктах декілька ракет С-300. На щастя, обійшлося без жертв.

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Окупанти вчергове обстріли Миколаїв

Російські терористи влучили в колишній авторинок. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки влучань у місті. Ракети С-300 впали на відкритих територіях.

Результат ранкового обстрілу Миколаєва: дивіться відео

На місці перельоту ракет видно величезні воронки та рештки від снаряда. Наразі триває обстеження.

Росіяни продовжують атакувати Миколаїв іранськими безпілотниками

Вночі 20 жовтня Миколаїв потерпав від атаки росіян дронами-камікадзе. Нашим військовим вдалося збити 14 безпілотників.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 дрони влучили в один з навчальних закладів. Ще один іранський безпілотник впав на закриту приватну територію. Внаслідок цього виникли 2 пожежі на відкритих територіях, які швидко ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Вночі 19 жовтня, окупанти запустили 19 іранських дронів на Миколаївську область. 13 з них вдалося збити. 11 дронів Shahed-136 ліквідувала ППО, 1 – нацгвардійці, ще 1 – прикордонники.

Вночі 18 жовтня наші захисники знешкодили 5 дронів-камікадзе, що летіли над Миколаївщиною.

До речі – Окупанти атакували Миколаїв 18 жовтня: відео

20 жовтня ЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану через продаж Росії дронів-камікадзе. Обмеження застосували проти організацій, які постачають безпілотники. Санкції набувають чинності з моменту підписання, тобто вже від сьогодні, 20 жовтня.