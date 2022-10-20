Окупанти обстріляли колишній авторинок у Миколаєві: в ОП показали відео наслідків
20 жовтня 2022 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Кирила Тимошенка
Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста України. Уранці 20 жовтня бойовики випустили декілька ракет по Миколаєву.
Росіяни випустили по Миколаєву та прилеглих населених пунктах декілька ракет С-300. На щастя, обійшлося без жертв.
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Окупанти вчергове обстріли Миколаїв
Російські терористи влучили в колишній авторинок. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки влучань у місті. Ракети С-300 впали на відкритих територіях.
Результат ранкового обстрілу Миколаєва: дивіться відео
На місці перельоту ракет видно величезні воронки та рештки від снаряда. Наразі триває обстеження.
Росіяни продовжують атакувати Миколаїв іранськими безпілотниками
- Вночі 20 жовтня Миколаїв потерпав від атаки росіян дронами-камікадзе. Нашим військовим вдалося збити 14 безпілотників.
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 дрони влучили в один з навчальних закладів. Ще один іранський безпілотник впав на закриту приватну територію. Внаслідок цього виникли 2 пожежі на відкритих територіях, які швидко ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- Вночі 19 жовтня, окупанти запустили 19 іранських дронів на Миколаївську область. 13 з них вдалося збити. 11 дронів Shahed-136 ліквідувала ППО, 1 – нацгвардійці, ще 1 – прикордонники.
- Вночі 18 жовтня наші захисники знешкодили 5 дронів-камікадзе, що летіли над Миколаївщиною.
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