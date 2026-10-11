Росіяни повторно атакували місто Самар: виникла пожежа на складах

Вдень 11 жовтня Росія завдала удару по Дніпропетровщині. Ворожі безпілотники атакували місто Самар.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Деталі обстрілів

Російські війська у неділю завдали дронового удару по Самару. Внаслідок атаки у місті сталась пожежа. Ганжа уточнив, що горить сільськогосподарська техніка.

На фото ОВА видно стовп диму, що здіймається в небо після обстрілу.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, додав Ганжа.

Згодом ворог знову вдарив по тій же локації. Внаслідок повторної атаки горять склади із сільгосптехнікою.

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Нагадаємо, вночі російські дрони знову атакували Київщину. У Бучанському районі внаслідок удару спалахнули складські приміщення одного з підприємств. Попередньо було відомо, що обійшлось без постраждалих.

Також ворог бив по Дніпру. Там ударний БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Внаслідок удару там стався витік газу, а будівлю відключили від усіх комунікацій. Постраждали четверо людей, в тому числі двоє дітей.