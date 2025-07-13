У Сумській громаді внаслідок російського удару дроном є загиблий та поранений
- У Сумській громаді російські війська атакували мотоблок дроном, загинув 57-річний чоловік, а його брат отримав поранення.
- Начальник Сумської військової адміністрації закликав мінімізувати пересування в прикордонних районах через системні атаки на цивільний транспорт.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожий розвідувальний безпілотник на сході Сумщини, і була оголошена повітряна тривога.
У другій половині дня 13 липня російські війська завдали удару дроном по мотоблоку на дорозі у Стецьківському старостаті. На ньому їхали два брати, один з них загинув.
Другий брат отримав поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
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Що відомо про загиблого у Сумській громаді?
Близько 15:40 окупанти атакували мотоблок на дорозі на території Стецьківського старостату. Ним їхали двоє братів у напрямку Хотінської громади.
57-річний чоловік загинув. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога.
Григоров закликав жителів Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже ворог там системно атакує цивільний транспорт.
Нагадаємо, орієнтовно о 13:57 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ворожий розвідувальний безпілотник на сході Сумської області. Там сповістили, що залучили відповідні засоби для збиття повітряної цілі противника.
Вже о 14:08 з'явилися перші повідомлення про те, що у Сумах було гучно. Тієї ж миті, згідно з оприлюдненою інформацією, на території регіону оголосили повітряну тривогу через загрозу дронового удару.