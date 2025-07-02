Росіяни атакували Одещину: пошкоджено портову та туристичну інфраструктуру

Росія продовжує атакувати Україну і тероризувати мирне населення. У ніч на 2 липня ворог вкотре застосував ударні безпілотники.

Цього разу під ударом опинився Ізмаїльський район Одеської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

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Що відомо про наслідки атаки на Одещину

За даними Ізмаїльської РДА, росіяни атакували Вилківську територіальну громаду. Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. Постраждалих, на щастя, немає.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 22:40 першого липня. О 23:55 голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району перебувати в укриттях через загрозу застосування російських БпЛА. Натомість моніторингові канали повідомляли про атаку дронів на Вилкове.

Варто додати, що ввечері у вівторок, 1 липня, російські окупаційні війська вкотре запустили по Україні свої ударні БпЛА. Зокрема, про загрозу атаки попереджали й жителів Сумщини.

Так, про небезпеку атаки ворога регіон інформували ще близько 9 години вечора. Вже близько о пів на 11 годину в Сумах було чути звук вибуху.