Росіяни атакували Одеську область "Шахедами": є жертва та постраждалий

Російська армія ввечері 28 лютого атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього у регіоні є жертва та постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Що відомо про наслідки атаки Росії на Одеську область

Олег Кіпер розповів, що під ворожим ударом був Одеський район.

Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала,

– написав посадовець.

Він також підкреслив, що над ліквідацією наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби.

До слова, в Одесі ввечері 28 лютого під час атаки чули вибухи об 21:15. До міста підлітали ворожі безпілотники, також там працювала наша протиповітряна оборона.

Другий вибух пролунав у місті о 21:20. Водночас до Одеського району рухалися три ударні БпЛА, а один фіксували північніше обласного центру.