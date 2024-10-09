Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: кількість загиблих та постраждалих зросла

Росія ввечері 9 жовтня завдала удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За вечір окупанти двічі намагалися цілитися по Одеській області.

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Що відомо про наслідки атаки ворогом Одещини

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, станом на 23:31, кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу збільшилася до 11 осіб. Семеро людей у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим. Усі травмовані громадяни – українці.

При цьому очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, станом на 22:34, заявляє, що, внаслідок ворожої атаки загинуло шестеро людей.

Він також наголосив, що під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами. Віцепрем'єр Олексій Кулеба наголосив, що це контейнеровоз Shui Spirit.

"Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні", – підкреслив Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр зауважив, що Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику російського терору достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин ворога.

До слова, 9 жовтня російська армія двічі пускала балістику в напрямку Одеської області. Через це у самій Одесі чули потужні вибухи.