Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою: є загиблі

Вночі Росія атакувала міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою. На жаль, є жертви.

Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Які наслідки атаки на КПП "Старокозаче"?

На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску.

В ОВА уточнили, що двоє людей загинули, троє постраждали. Ще 16-х людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

Наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано молдавську сторону.

Наслідки атаки на КПП / Фото ОВА

Довідка: КПП "Старокозаче" розташований в Одеській області, в Білгород-Дністровському районі, приблизно за 6 кілометрів від села Старокозаче, на автомобільній дорозі Р-72 "Старокозаче – Білгород-Дністровський".

Варто зауважити, що КПП на кордоні з Молдовою не вперше стають цілями російських атак.

Так, 25 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" на українсько-молдовському кордоні. Через пошкодження роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли.

У ніч проти 21 серпня Росія атакувала КПП "Табаки" на кордоні з Молдовою. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску.

Росіяни завдають ударів і по КПП на кордоні з Румунією. Так, у ніч проти 6 вересня Росія атакувала прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини. Через атаку пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією тимчасово призупинив роботу.