Росіяни влучили у тракторну бригаду на Херсонщині: є загиблий

Так звана "друга армія світу" продовжує тероризувати мирне населення України. Ввечері 1 вересня окупанти обстріляли Херсонщину. Внаслідок цього загинула одна людина.

За наявною інформацією, жертвою став тракторист. В Офісі генпрокурора зазначають, що розпочалося провадження.

Читайте також Жертви у Києві, пошкодження на Житомирщині: що відомо про масовану атаку на Україну 30 серпня

Вдарили по тракторній бригаді

Дані слідства свідчать про те, що близько 19:00 1 вересня окупанти відкрили вогонь, попередньо, з артилерії. Вони обстріляли селище у Білозерській громаді, що на Херсонщині.

Під обстріл ворога потрапила тракторна бригада, яка перебувала на території агропідприємства. На жаль, водій трактора зазнав травм, несумісних з життям. Важко травмований його колега. Його доправили до лікарні.

Відомо, що пошкоджень зазнали також автотранспорт і спецтехніка. Правоохоронці займалися проведенням фіксації чергового злочину, скоєного Росією проти України.

Наслідки атаки Херсонщини росіянами / фото Офіс генпрокурора

Олешківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Росія продовжує вбивати мирне населення

Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня Росія завдала масованого ракетного та дронового удару. Частина повітряних цілей летіла на Київ. На жаль, внаслідок падіння уламків на підприємстві загинули двоє чоловіків.

Внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три – зазнали поранень різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених – госпіталізовано,

– заявили в КМВА.

За наявними даними, вони були охоронцями на підприємстві. Одному з чоловіків було 26 років, а іншому – 36.

Звернімо увагу на те, що глава КМВА до того зазначав, що загинули чоловіки у Шевченківському районі Києва. Він також розповідав, що одна людина зазнала поранень.

Міський голова Віталій Кличко писав, що серед поранених у Шевченківському районі – 24-річна дівчина. Її доправили до лікарні з різаними ранами від уламків скла.