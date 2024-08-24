На Сумщині окупанти атакували дроном автомобіль цивільних: загинуло подружжя

Російські війська продовжують завдати ударів по цивільному населенню України. На Сумщині окупанти атакували дроном автомобіль подружжя.

На жаль, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина. Правоохоронці повідомили, що автомобіль рухався по трасі "Кіпті-Глухів-Бачівськ".

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Що відомо про удар по цивільному авто

У Шосткинської окружній прокуратурі повідомили, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 08:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався по трасі "Кіпті – Глухів – Бачівськ",

– розповіли правоохоронці.

Росіяни атакували цивільне авто / Фото Сумської обласної прокуратури

Внаслідок цієї атаки загинули 35-річний чоловік та його 34-річна дружина. Прокуратура, разом з іншими правоохоронцями, документує наслідки обстрілу.

Після завершення розслідування матеріали справи будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.