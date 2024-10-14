Російські війська атакували з дрона авто на Херсонщині: внаслідок удару є загиблі

У понеділок, 14 жовтня, російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю на Херсонщині. Від отриманих внаслідок атаки травм загинули двоє жінок.

Подробиці удару повідомили в Національній поліції України. В момент атаки автомобіль ВАЗ-2109 рухався дорогою неподалік села Гаврилівка Херсонської області.

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Ворог атакував Херсонщину FPV-дроном

Інформацію про ворожу атаку підтвердив також керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що в салоні крім 46-річного водія перебували ще чотири пасажири – три жінки й чоловік.

Дві пасажирки віком 72 та 56 років загинули. 63-річна жінка та 72-річний чоловік отримали черепно-мозкові травми, вибухові та акубаротравми,

– повідомили правоохоронці.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять

Росіяни атакували цивільний автомобіль на Херсонщині / Фото: Національна поліція

До слова, нещодавно російський дрон влучив у машину у Козачій Лопані на Харківщині. На цьому автомобілі суддя Верховного Суду розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.