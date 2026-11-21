Про це повідомили в Житомирській ОВА.

Які наслідки атаки на вокзал в Овруцькій громаді?

Внаслідок удару постраждала одна людина. Медики оперативно доправили її до лікарні, де потерпілому надають необхідну допомогу.

На місці влучання спалахнула пожежа.

За інформацією ОВА, станом на 17:00 підрозділи ДСНС повністю ліквідували загоряння.

Рятувальники, медики та інші профільні служби оперативно працювали на місці атаки. В обласній адміністрації подякували їм за швидке реагування.