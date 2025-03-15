15 березня, 07:39
Росіяни атакували залізничну енергетичну інфраструктуру в 2 областях
Росія продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру. 15 березня під обстрілом опинилися Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Є затримки поїздів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Укрзалізницю.
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Вранці в Укрзалізниці повідомили, що на знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози.
Затримуються декілька поїздів. Серед них станом на 6:23:
- №367/368 Ужгород – Ковель-Пасажирський (+1:00);
- №351/352 Кишинеу – Київ-Пасажирський (+0:40);
- №19/20 Хелм – Київ-Пасажирський (+0:11);
- №67/68 Варшава – Всходня – Київ-Пасажирський (+0:11);
- №19/20 Київ-Пасажирський – Хелм (+0:10);
- №715/716 Пшемисль Головний – Київ-Пасажирський (+0:04).
Затримки поїздів мінімальні.
Також можливі зміни у русі приміських потягів.