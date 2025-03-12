Ситуація загострюється: росіяни активізувалися та штурмують на Півдні, – ОСУВ "Таврія"

Росіяни значно збільшили кількість штурмових дій малими групами піхоти у зоні діяльності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Така ситуація спостерігається вже протягом двох останніх тижнів.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал. Також російські загарбники значно збільшили кількість артилерійських обстрілів.

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Яка ситуація на Півдні

За його словами, наразі на Півдні зберігається складна обстановка. Лище впродовж середи, 12 березня, як розповів Владислав Волошин, на ділянці фронту в операційній зоні ОСУВ "Таврія" зафіксували 35 штурмових дій.

Ситуація в операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" починає загострюватись протягом двох тижнів. Про це свідчить збільшення кількості штурмових дій ворога, які ми зафіксуємо, а також артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, авіаційних, ракетних ударів. За останні два тижні їх стало дещо більше,

– розповів він.

Як повідомив речник, якщо раніше на Гуляйпільському напрямку ворог проводив до 10 штурмових дій, сьогодні їхня кількість сягає 22, зокрема у районі населених пунктів Зелене поле та Новопіль. Водночас він зазначив, що це тактичні спроби ворога покращити своє положення відносно лінії боїв.

Також збільшилася кількість штурмових дій росіян і на Оріхівському напрямку, де щодня фіксувалось 5 – 7 штурмів. Разом з тим сьогодні вже відбулося 11 наступальних дій у напрямку населених пунктів Новоданилівка, Степове, П'ятихатки, Щербаки, Кам'янське та Лобкове.

Найбільшу активність окупанти демонструють на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області. Водночас ситуація поблизу ЗАЕС залишається стабільною, наразі немає інформації про можливу активізацію росіян. Водночас росіяни збільшили кількість обстрілів у Херсонській області.

"Щодо Придніпровського напрямку чи так званого Херсонського напрямку, сьогодні там теж відбулись 2 спроби висадитися на острівній зоні. Разом з тим ці спроби не мали успіху і взагалі за 12 днів весни ворог проводив там більше десятка таких дій. Тобто штурмів там менше, але зростає кількість обстрілів наших позицій і прилеглих до Дніпра населених пунктів". – уточнив Волошин.

Росіяни збільшили кількість обстрілів

Впродовж 12 березня зафіксували 240 ворожих обстрілів із РСЗВ та артилерійських систем. Також збільшилось застосування БпЛА ворогом. За день було понад 400 ударів FPV-дронами й понад 300 скидів різних боєприпасів, що вище ніж у лютому у 2025 році.

Крім того, росіяни збільшили кількість авіаційних ударів і керованих авіаційних бомб. Окупанти за сьогодні застосували 23 КАБи й 54 некеровані авіаційних ракети. Під ударами були населені пункти Запоріжжя та Херсонської області. Водночас ворог зазнає втрат.

"За сьогодні ми знищили 144 окупанти, а загалом за 12 днів весни – майже 1150 осіб", – додав речник. Він констатував, що впродовж минулого місяця було знищено майже 2000 окупантів.

До слова, нещодавно артилеристи з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку уразили скупчення живої сили та техніки ворога, знищили польовий склад боєприпасів та ворожу гармату 2А-65 "Мста-Б".