Ситуація стає дедалі загрозливішою, – речник Сил оборони Півдня

Ситуація на південному напрямку починає ставати дедалі загрозливішою, обстановка загострюється. Кількість ударів та штурмів з боку ворога регулярно збільшується.

Про це у суботу, 15 березня, в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Півдні

Спікер розповів, що наразі росіяни активізували свої зусилля на відразу кількох напрямках.

Ситуація починає ставати дедалі загрозливішою. Щодня на декілька десятків ударів та штурмів стає більше. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Ситуація загострюється і на Запоріжжі, зокрема на Гуляйпільскому та Оріхівському напрямках,

– заявив він.

Речник нагадав слова російського військово-політичного керівництва про те, що південні регіони України нібито повинні перебувати під російським контролем, зокрема Запорізька і Херсонська область є пріоритетними цілями для противника.

Також причиною активізації ворога є зміна погодніх умов, під час потепління ворогу простіше атакувати.Росіяни поспішають зі штурмовими діями, щоб встигнути до появи "зеленки". За його словами, скоро "почне мінятися палітра поля бойових дій".

Владислав Волошин також повідомив, що росіяни не полишають спроб повернутися на правий берег Дніпра. Зокрема, окупанти намагаються висадитися на островах. У п'ятницю, 14 березня, за його словами, була спроба висадитися біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, раніше речник повідомляв, що лише впродовж середи, 12 березня на ділянці фронту в операційній зоні ОСУВ "Таврія" зафіксували 35 штурмових дій. Він зазначав, що ситуація починає загострюватись вже протягом двох тижнів.