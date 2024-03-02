В Одесі пролунали вибухи: область під атакою російських "Шахедів"
Після півночі 2 березня російські військові атакували Одеську область "Шахедами". Відомо, що в регіоні йде бойова робота по дронах-камікадзе ворога. До відбою повітряної тривоги не варто покидати укриттів.
У Силах оборони Півдня о 01:06 сповістили, що на Одещині йде бойова робота. На цей момент відомо, що регіон під загрозою атаки "Шахедами".
Читайте також У Харкові пролунали вибухи: Терехов повідомляє про приліт в одному з районів
Одещина під атакою "Шахедів"
Українцям нагадують, що збивання дронів-камікадзе таке ж небезпечне, які і атака ними. Тому закликають не покидати укриттів. Також наголошують, що не варто фільмувати роботу ППО.
Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони,
– йдеться у повідомленні.
О 01:13 Суспільне Одеса сповістило про те, що вибух пролунав в Одесі. Наразі невідомо, чи це робота ППО по дронах ворога, чи ймовірний приліт в обласному центрі.
Звернімо увагу, що місцеві ЗМІ після 1 ночі почали повідомляти про те, що в Одеській області працює ППО. Тож мешканців регіону закликали бути обережними та не ризикувати власним життям.
Передував цьому заклик глави Одеської ОВА Олега Кіпера. О 00:39 він написав у своєму телеграмі: "Одеса та Одеський район, спустіться, будь ласка, в укриття! Ударні дрони в нашому напрямку!"
Атака Одещини "Шахедами": що кажуть Повітряних силах
- Отже, о 00:37 написали про те, що кілька груп "Шахедів" з Чорного моря рухаються на Одещину. Вони летять з півдня області у напрямку самої Одеси.
- О 00:57 стало відомо, що кілька груп дронів-камікадзе з Чорного моря летять у напрямку Миколаївщини. Також групи "Шахедів" на Одещині наближаються до міста з південного заходу.
- А о 01:14 написали, що триває атака з Чорного моря. Нову групу зафіксували у напрямку Одещини / Миколаївщини. Також у районі Одеси виявили групу "Шахедів". Ще одна північніше та рухається також на місто.
- 01:27 Повітряні сили попереджають, що ще дві групи дронів-камікадзе летять на Одесу з півночі. Мешканців закликають залишатися в укриттях.