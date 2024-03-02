В Одесі пролунали вибухи: область під атакою російських "Шахедів"

Після півночі 2 березня російські військові атакували Одеську область "Шахедами". Відомо, що в регіоні йде бойова робота по дронах-камікадзе ворога. До відбою повітряної тривоги не варто покидати укриттів.

У Силах оборони Півдня о 01:06 сповістили, що на Одещині йде бойова робота. На цей момент відомо, що регіон під загрозою атаки "Шахедами".

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Одещина під атакою "Шахедів"

Українцям нагадують, що збивання дронів-камікадзе таке ж небезпечне, які і атака ними. Тому закликають не покидати укриттів. Також наголошують, що не варто фільмувати роботу ППО.

Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони,

– йдеться у повідомленні.

О 01:13 Суспільне Одеса сповістило про те, що вибух пролунав в Одесі. Наразі невідомо, чи це робота ППО по дронах ворога, чи ймовірний приліт в обласному центрі.

Звернімо увагу, що місцеві ЗМІ після 1 ночі почали повідомляти про те, що в Одеській області працює ППО. Тож мешканців регіону закликали бути обережними та не ризикувати власним життям.

Передував цьому заклик глави Одеської ОВА Олега Кіпера. О 00:39 він написав у своєму телеграмі: "Одеса та Одеський район, спустіться, будь ласка, в укриття! Ударні дрони в нашому напрямку!"

Атака Одещини "Шахедами": що кажуть Повітряних силах