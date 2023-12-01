Росіяни атакують на всіх східних напрямках, – у ЗСУ розповіли, де було найгарячіше

Окупанти не припиняють штурмові дії на Сході. Ворог активізувався як на Лимано-Куп’янському напрямку, так і на Бахмутському.

Окупанти вдаються до штурмів по всій лінії у зоні ОСУВ "Хортиця". Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку

За словами Фітьо, на Лимано-Куп’янському напрямку ворог отримав відсіч і зменшив кількість атак порівняно з попереднім періодом.

Тим не менш сім ворожих атак відбили Сили оборони на Куп’янському та шість – на Лиманському напрямках.

За останню добу бойові дії відбувалися у районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка, Серебрянське лісництво.

Окупанти продовджують використовувати ударно-бомбардувальну авіацію та гелікпотери. Крім того, ворог скидує на українські позиції фугасні авіаційні бомби. Це стосується району Серебрянського лісництва. Також росіяни інтенсивно застосовують дрони-камікадзе.

24 безпілотників ворог використав на Лимано-Куп'янському напрямку і завдав 694 артилерійських ударів.

Водночас день видався вдалим для ліквідації окупантів. 344 росіян повернуться додому у чорних мішка. Сили оборони знищили 60 зразків військовї техніки. Серед неї – 5 танків і 5 ББМ.

На Бахмутському напрямку теж гаряче

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 28 ворожих атак.

Бойовії дії відбувалися у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Противник 560 разів бив по позиціях Сил оборони та використав 25 дронів. Нашим військовим вдалося підбити один танк і бойову броньовану машину.