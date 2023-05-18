Нічна атака України: ППО працює на Київщині та Вінниччині, у столиці – падіння уламків

Росія підняла у небо стратегічну авіацію та запустила з неї крилаті ракети. По всій Україні – повітряна тривога. На Вінниччині та Київщині мешканці чули вибухи. Влада каже про роботу ППО.

У ніч проти 18 травня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку. Для цього ворог підняв у небо над країною-агресоркою кілька бортів стратегічної авіації. Вибухи чути у низці міст. Офіційно влада підтвердила роботу ППО на Київщині та Вінниччині.

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Не знімайте роботу ППО

Кличко зазначив, що постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах не виявили. До медиків також ніхто не звертався.Віталій Кличко уточнив, що загоряння зафіксували у гаражному кооперативі у Дарницькому районі. Крім того, у цьому ж районі виявили падіння уламків ще у кількох місцях. За попередньою інформацією, вибух пролунав також у Деснянському районі. Міський голова додав, що атака на столицю триває.Сергій Попко зазначив, що внаслідок падіння уламків загорілася нежитлова будівля у Деснянському районі. На місці працюють усі відповідні служби, додав начальник КМВА.Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у столиці пролунало кілька вибухів. Їх зафіксували у Дарницькому та Дніпровському районах. На місця вирушили всі відповідні служби. Подробицями мер міста пообіцяв поділитися згодом.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.