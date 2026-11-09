Росіяни б'ють по Україні дронами, на Миколаївщині – масштабні знеструмлення: куди летять БпЛА
Ворожі війська продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками. Подекуди через це оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили й моніторингові спільноти стежить за рухом російських дронів.
Що відомо про атаку?
Передусім закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
БпЛА курсом на Харків з півночі.
Реактивні БпЛА на/повз Яготин на Київщині у західному/південно-західному напрямку.
Пуски КАБ на Запорізьку область.
БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря!
Пуски КАБ на Харківщину/Донеччину!
Реактивний БпЛА на/повз Переяслав, курс - південно-західний.
Київщина: реактивні БпЛА на/повз Березань, Яготин південно-західним курсом.
БпЛА на Сумщині на/повз Ромни південно-західним курсом.
Дніпропетровщина: БпЛА в районі м.Павлоград, курс - північно-західний.
Реактивний БпЛА на півночі Одещини курсом на південь Вінниччини.
Чернігівщина:
- реактивний БпЛА у напрямку на/повз Олишівку, Козелець південно-західним курсом,
- реактивний БпЛА повз Варву південно-західним курсом.
Балістична ракета у напрямку Нової Водолаги (Харківщина).
БпЛА у напрямку Сум, Харкова, Миколаєва.
Вінниччина: реактивний БпЛА на північному сході області у напрямку Булаїва, курс - північно-західний.
Одещина: реактивний БпЛА на/повз Раухівку північно-західним курсом.
Сумщина: БпЛА у напрямку Сум, Улянівки.
Чернігівщина: реактивний БпЛА у напрямку на/повз Куликівку з північного сходу.
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з півночі.
Декілька реактивних БпЛА на заході Черкащини, курс - західний/північно-західний.
Чернігівщина: реактивний БпЛА на/повз Сновськ з північного заходу.
Російський "Шахед" атакував Первомайський район Миколаївщини. Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки знеструмлено 60 788 споживачів.
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з південного заходу.
Черкащина: реактивний БпЛА в напрямку Шполи/ Звенигородки.
Реактивний БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.
Реактивний БпЛА на півдні Кіровоградщини - курсом на Новоукраїнку.
Полтава: реактивний БпЛА курсом на місто з півночі.
Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Козелець.
Чернігівщина: реактивний БпЛА на Ніжин.
Реактивний БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину, напрямок Диканька.
Миколаїв: реактивний БпЛА над містом.
Кіровоградщина: реактивний БпЛА на Знам'янку.
Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв.
БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.