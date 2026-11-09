Росіяни б'ють по Україні дронами, на Миколаївщині – масштабні знеструмлення: куди летять БпЛА

Ворожі війська продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками. Подекуди через це оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили й моніторингові спільноти стежить за рухом російських дронів.

Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті