Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росіяни б'ють по Україні дронами, на Миколаївщині – масштабні знеструмлення: куди летять БпЛА
9 листопада, 20:20
10

Росіяни б'ють по Україні дронами, на Миколаївщині – масштабні знеструмлення: куди летять БпЛА

Тетяна Бабич

Ворожі війська продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками. Подекуди через це оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили й моніторингові спільноти стежить за рухом російських дронів.

Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

 
20:49, 09 листопада

БпЛА курсом на Харків з півночі.

20:37, 09 листопада

Реактивні БпЛА на/повз Яготин на Київщині у західному/південно-західному напрямку.

20:37, 09 листопада

Пуски КАБ на Запорізьку область.

20:30, 09 листопада

БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря!

20:25, 09 листопада

Пуски КАБ на Харківщину/Донеччину!

20:24, 09 листопада

Реактивний БпЛА на/повз Переяслав, курс - південно-західний.

20:18, 09 листопада

Київщина: реактивні БпЛА на/повз Березань, Яготин південно-західним курсом.

20:16, 09 листопада

БпЛА на Сумщині на/повз Ромни південно-західним курсом.

20:13, 09 листопада

Дніпропетровщина: БпЛА в районі м.Павлоград, курс - північно-західний.

20:12, 09 листопада

Реактивний БпЛА на півночі Одещини курсом на південь Вінниччини.

20:10, 09 листопада

Чернігівщина: 

  • реактивний БпЛА у напрямку на/повз Олишівку, Козелець південно-західним курсом,
  • реактивний БпЛА повз Варву південно-західним курсом.
20:00, 09 листопада

Балістична ракета у напрямку Нової Водолаги (Харківщина).

19:59, 09 листопада

БпЛА у напрямку Сум, Харкова, Миколаєва.

19:55, 09 листопада

Вінниччина: реактивний БпЛА на північному сході області у напрямку Булаїва, курс - північно-західний.

19:51, 09 листопада

Одещина: реактивний БпЛА на/повз Раухівку північно-західним курсом.

19:49, 09 листопада

Сумщина: БпЛА у напрямку Сум, Улянівки.

19:48, 09 листопада

Чернігівщина: реактивний БпЛА у напрямку на/повз Куликівку з північного сходу.

19:45, 09 листопада

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з півночі.

19:36, 09 листопада

Декілька реактивних БпЛА на заході Черкащини, курс - західний/північно-західний.

19:33, 09 листопада

Чернігівщина: реактивний БпЛА на/повз Сновськ з північного заходу.

19:30, 09 листопада

Російський "Шахед" атакував Первомайський район Миколаївщини. Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки знеструмлено 60 788 споживачів.

19:27, 09 листопада

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з південного заходу.

19:21, 09 листопада

Черкащина: реактивний БпЛА в напрямку Шполи/ Звенигородки.

19:19, 09 листопада

Реактивний БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.

19:17, 09 листопада

Реактивний БпЛА на півдні Кіровоградщини - курсом на Новоукраїнку.

19:14, 09 листопада

Полтава: реактивний БпЛА курсом на місто з півночі.

19:14, 09 листопада

Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Козелець.

19:11, 09 листопада

Чернігівщина: реактивний БпЛА на Ніжин.

19:09, 09 листопада

Реактивний БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину, напрямок Диканька.

19:07, 09 листопада

Миколаїв: реактивний БпЛА над містом.

19:06, 09 листопада

Кіровоградщина: реактивний БпЛА на Знам'янку.

19:04, 09 листопада

Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв.

19:03, 09 листопада

БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе Вибух Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога