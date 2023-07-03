Росія змінює акцент в атаках: на чому ворог зосередить увагу

Росіяни продовжують тероризувати Україну, запускаючи по території держави крилаті ракети та дрони-камікадзе. Наразі ворог може змінити свою тактику і зосередитися, зокрема, на лінії зіткнення.

Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров. Він пояснив, які засоби у своїх атаках можуть використовувати окупанти.

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Зміна тактики ударів

У травні ворог тероризував Київщину, намагався бити по Заходу. Зараз окупанти дещо змінюють акцент. Так, минулого тижня по лівобережжю Херсонщини застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М", намагалися використовувати крилаті ракети та "Шахеди". Запускали їх зі східної частини Азовського моря, аби вони дійшли фактично до лінії зіткнення.

Цими БпЛА ворог намагатиметься бити по місцях скупчення наших військ, місцях зберігання техніки на полі бою оперативно-тактичного рівня. Тому зараз почастішає таких прильотів. Максимальну увагу ворог приділятиме нашим військам і їхнім позиціям, забезпеченню ближче до лінії фронту,

– відзначив військовий експерт.

Андрій Крамаров про тактику окупантів: дивитись відео

Результативність російських ударів

Ефективність ударів безпосередньо по Києву йде до нуля, відзначив Крамаров. Столиця прикрита комплексом PATRIOT, який успішно використовується по усім ворожим повітряним цілям. І це розуміє ворог. Тому акцентує увагу на інших містах.

"Це Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро, які виконують важливу роботу і які, на жаль, поки не прикриті сучасними засобами. І ворог акцентує увагу на тому, щоб зірвати темпи наших наступальних дій", – додав він.

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