Росіяни атакували Захід України: вибухи лунали у низці міст
Під час повітряної тривоги вранці 22 жовтня у Хмельницькому прогримів вибух. Потім повідомили про звуки вибухів у Луцьку та на Рівненщині. Росіяни атакували ракетами Захід України.
Глави ОВА західних областей наполегливо просили людей залишатись в укриттях через ракетну небезпеку, передає 24 канал.
Важливо По всій території України – тривога: на Київщині – працює ППО, в Одеській області – вибухи
Вибухи на Заході
- Про вибухи у Хмельницькому повідомив мер Олександр Симчишин. Деталі обіцяв згодом. Зазначають, що в Хмельницькому зникло світло. Глава ОВА Сергій Гамалій попередив, що ворог продовжує ракетний обстріл області. Тому людям слід бути обережними. Згодом він констатував, що були влучання.
- Таке ж повідомлення з'явилось від мера Луцька Ігоря Поліщука. У телеграм-каналах зазначають, що над Луцьком здійнявся дим, у місті – перебої з електрикою. Згодом міський голова повідомив – є "приліт в об'єкт енергетики, тому й відсутня електроенергія в частині міста. Він зазначив, що рятувальники працюють на місці, але людей попросив зробити запаси води.
- На Рівненщині теж пролунали вибухи. "Суспільне" пише, що частина користувачів інформують про перебої зі світлом та водою. Мер Рівного Олександр Третяк попередив, що є загрози. Він закликав людей бути в укриттях.
- Крім того, у мережі повідомляють про вибухи у Ковелі, що у Волинській області.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працювала ППО. Деталі нададуть згодом.
Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро. Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що пошкоджень об’єктів та будинків громадян немає.
Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що в сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням. Він попросив жителів підготувати все необхідне на випадок аварійного вимкнення світла.
Як підготуватись до відключення світла / Інфографіка Тернопільської міськради
Вибухи на Одещині та Київщині
Також вранці повідомляли про вибух в Одеській області. Речник ОВА Сергій Братчук просив мешканців не покидати укриттів і не заважати роботі ППО. Втім, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, ймовірно, на Одещині ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про роботу ППО повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба. Він нагадав, аби мешканці не знімали на відео та не фотографували роботу сил Протиповітряної оборони.
Реакція Офісу Президента
У Зеленського відреагували на масований обстріл українських міст. Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна витримає чергові ракетні обстріли від терористів.
Він додав, що мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України – інфантильна, оскільки ми будемо давати ще сильнішу відповідь.
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