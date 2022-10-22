Росіяни атакували Захід України: вибухи лунали у низці міст

Під час повітряної тривоги вранці 22 жовтня у Хмельницькому прогримів вибух. Потім повідомили про звуки вибухів у Луцьку та на Рівненщині. Росіяни атакували ракетами Захід України.

Глави ОВА західних областей наполегливо просили людей залишатись в укриттях через ракетну небезпеку, передає 24 канал.

Важливо По всій території України – тривога: на Київщині – працює ППО, в Одеській області – вибухи

Вибухи на Заході

Про вибухи у Хмельницькому повідомив мер Олександр Симчишин. Деталі обіцяв згодом. Зазначають, що в Хмельницькому зникло світло. Глава ОВА Сергій Гамалій попередив, що ворог продовжує ракетний обстріл області. Тому людям слід бути обережними. Згодом він констатував, що були влучання.

повідомив мер Олександр Симчишин. Деталі обіцяв згодом. Зазначають, що в Хмельницькому зникло світло. Глава ОВА Сергій Гамалій попередив, що ворог продовжує ракетний обстріл області. Тому людям слід бути обережними. Згодом він констатував, що були влучання. Таке ж повідомлення з'явилось від мера Луцька Ігоря Поліщука. У телеграм-каналах зазначають, що над Луцьком здійнявся дим, у місті – перебої з електрикою. Згодом міський голова повідомив – є "приліт в об'єкт енергетики, тому й відсутня електроенергія в частині міста. Він зазначив, що рятувальники працюють на місці, але людей попросив зробити запаси води.

Ігоря Поліщука. У телеграм-каналах зазначають, що над Луцьком здійнявся дим, у місті – перебої з електрикою. Згодом міський голова повідомив – є "приліт в об'єкт енергетики, тому й відсутня електроенергія в частині міста. Він зазначив, що рятувальники працюють на місці, але людей попросив зробити запаси води. На Рівненщині теж пролунали вибухи. "Суспільне" пише, що частина користувачів інформують про перебої зі світлом та водою. Мер Рівного Олександр Третяк попередив, що є загрози. Він закликав людей бути в укриттях.

Олександр Третяк попередив, що є загрози. Він закликав людей бути в укриттях. Крім того, у мережі повідомляють про вибухи у Ковелі, що у Волинській області.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працювала ППО. Деталі нададуть згодом.

Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро. Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що пошкоджень об’єктів та будинків громадян немає.

Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що в сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням. Він попросив жителів підготувати все необхідне на випадок аварійного вимкнення світла.



Як підготуватись до відключення світла / Інфографіка Тернопільської міськради

Вибухи на Одещині та Київщині

Також вранці повідомляли про вибух в Одеській області. Речник ОВА Сергій Братчук просив мешканців не покидати укриттів і не заважати роботі ППО. Втім, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, ймовірно, на Одещині ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про роботу ППО повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба. Він нагадав, аби мешканці не знімали на відео та не фотографували роботу сил Протиповітряної оборони.

Реакція Офісу Президента

У Зеленського відреагували на масований обстріл українських міст. Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна витримає чергові ракетні обстріли від терористів.

Він додав, що мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України – інфантильна, оскільки ми будемо давати ще сильнішу відповідь.

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