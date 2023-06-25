Росіяни в Бердянську заявили про "ліквідацію терористів": серед вбитих – 16-річний підліток

Чимало українців опинилися в окупації через російське вторгнення, але ведуть боротьбу проти ворога навіть в таких умовах. Росіяни в Бердянську розправилися з двома людьми, яких назвали "терористами". Один із них – 16-річний підліток.

Про вбивство 2 людей стало відомо після повідомлення колаборанта Владислава Рогова, який заявив про "ліквідацію проукраїнських терористів", повідомляє 24 Канал. Згодом у мережі з'явилося останнє відео з прощанням 16-річного підлітка, на ім'я Тигран – саме його вбили окупанти.

Зверніть увагу Хочуть нової Чорнобаївки: окупанти масово звозять техніку на аеродром Октябрського

Останні слова – "Слава Україні!"

Колаборант заявив, що буцімто близько 19:00 24 червня "двоє озброєних людей відкрили вогонь з автоматів" поки люди відпочивали на набережній. Один із вбитих, як повідомив сам Рогов – Тигран Оганесян. Особа другого вбитого невідома. Місцеві канали повідомляють, що хлопцям вдалося вбити місцевого поліцейського-колаборанта та окупанта.

У мережі з'явилося відео хлопця, де він з автоматом у руках прощається словами: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". На цьому запис обірвався.

Відомо, що Тиграна разом з іншим підлітком Микитою Хангановим ще у вересні 2022 року викрали окупанти за проукраїнську позицію, звинувативши хлопців у тероризмі. За даними "Медійної ініціативи за права людини" хлопця 5 днів допитували, застосовуючи тортури – били та катували електричним струмом. Так росіяни намагалися вибити з нього зізнання у буцімто підготовці до підриву мелітопольської залізниці.

За даними ювенальних прокурорів, станом на 24 червня 2023 року Росія за час повномасштабного вторгнення вбила 490 українських дітей. Ще 1 030 унаслідок ворожих атак та обстрілів зазнали поранень. Також офіційно підтверджено депортацію майже 20 000 дітей. За вбивства дітей, удари по школах та лікарнях і використання дітей як живого щита ООН внесла російську армію у список ганьби – перелік структур, відповідальних за вбивства дітей у військових конфліктах.