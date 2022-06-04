Росіяни безуспішно штурмували ЗСУ на Слов'янському напрямку: зазнали втрат

Ще одним напрямком на фронті, де активно починають діяти російські окупанти, став Слов'янський. Там вони спробували вдатися до штурму, але невдало.

На Слов'янському напрямку ворог наступає зі сторони Ізюма. З цього міста в нього відкриті два шляхи. Один веде напряму на Слов'янськ, а другий – на Барвінкове.

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На цьому напрямку ворог вдався як до тактики артилерійських обстрілів сіл, так і штурмів. З метою зниження бойового потенціалу наших військ, під артилерійський удар потрапили села Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне.

Ворог також намагався провести штурм у напрямку населеного пункту Богородичне. Це селище на березі річки Сіверський Донець поблизу траси з Ізюма на Слов'янськ. Але успіх був не на стороні російських окупантів в цьому випадку.

Ще гірше для росіян закінчилася спроба наступу у напрямку населеного пункту Вірнопілля. Там загарбники зазнали втрат. Деталі цього бою в Генштабі ЗСУ поки не озвучують, тож невідомо, скільки російських окупантів загинуло чи зазнало поранень, і яка ситуація зі знищеною військовою технікою.

Гарячі точки

У Генштабі ЗСУ зазначили, що основні зусилля російські окупанти зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання мобілізаційним резервом. У місті тривають бої. Це один з двох останніх великих міст в Луганській області. Поруч є Лисичанськ. Якщо росіяни захоплять ці два міста, вони зможуть вийти на адмінкордон Луганської області, повністю її окупувавши.

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Це вихід на кордон буде по дорозі Лисичанськ – Бахмут. Саме тому окупанти так намагаються наступати на Бахмут, щоб відрізати постачання українських військ в Лисичанську. На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ. Та успіху не має. А після того, як отримав вогонь у відповідь від українських захисників, був змушений відійти.

Щодо річки Сіверський Донець, то окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега в районі населеного пункту Старий Караван. Це на Лиманському напрямку.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.

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