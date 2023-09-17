Росіяни бідкаються про нову атаку на аеродром "Шайковка"

Російські загарбники вкотре побідкались через нібито нову атаку на стратегічний аеродром "Шайковка". Він розташований у Калузькій області.

Традиційно, в атаці вже встигли звинуватити Збройні Сили України. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про атаку "Шайковки"

За даними пропагандистів, ЗСУ нібито "атакували" стратегічний аеродром "Шайковка" у Калузькій області.

Український дрон-камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі-28,

– стверджують окупанти.

Однак варто зауважити, що жодних відео- чи фотопідтверджень цієї інформації наразі немає.

До того ж окупанти кажуть, що це вже третя спроба атаки на аеродром. Так, у жовтні 2022 року там буцімто збили бойовий дрон, а у серпні цього року – цивільний коптер.

Попередні вибухи на аеродромі "Шайковка": що відомо

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року на військовому аеродромі в Калузькій області прогримів вибух. Російська влада одразу ж звинуватила Україну. Так, вибух буцімто спровокував український безпілотник. За інформацією російської сторони, постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені.

Окрім цього, на аеродромі "Шайківка" 21 серпня цього року було гучно. Там нібито впав ударний безпілотник. За словами пропагандистів, нібито український БпЛА близько 8:00 впав на територію аеродрому. Це буцімто був цивільний коптер із саморобним вибуховим пристроєм та посиленою батареєю.

Однак на місці падіння дрона утворилася чимала вирва і почалася пожежа. Її загасили. Попередньо, жертв внаслідок інциденту немає.

На аеродромі "Шайковка" базуються бомбардувальники Ту-22М3, з яких часто обстрілюють українські міста.