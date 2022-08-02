У Генштабі попередили про загрозу ракетних ударів з білорусі

білоруси віддали свою територію у повне розпорядження російських окупантів. Ворог отримав великий плацдарм, з якого може обстрілювати мирні українські міста.

білоруська армія продовжує навчання біля кордонів України, але робить це лише з метою стримання наших героїчних ЗСУ на цій ділянці фронту. Разом з тим ворог дуже активно використовує територію білорусі для обстрілів українських міст, не отримуючи від білорусів жодних заперечень чи спротиву.

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Загроза ракетних обстрілів із території білорусі

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишилася без змін. Наші герої не зафіксували зміну складу, стану або положення підрозділів білоруської армії у Брестській та Гомельській областях.

Відомо, що білоруси постачають російським окупантам окремі номенклатури боєприпасів. Надалі російські окупанти використовують їх для обстрілів мирних українських міст.

Також Генштаб попередив, що з території білорусі російські окупанти можуть здійснити ракетні обстріли України. Громадян наполегливо закликають не ігнорувати сигналів повітряних тривог, які рятують життя, та негайно вирушати у безпечне місце при оголошенні повітряної тривоги.

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