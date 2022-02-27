Росіяни з Білорусі обстріляли військову частину на Волині, – очільник ОДА

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл військової частини неподалік від міста Володимир вранці 27 лютого. Про це заявив голова військової адміністрації Волині.

Атака російських ППО сталася о 7:30 27 лютого. Окупанти з території Білорусі запустили ракети по військовій частині. Інформації про втрати та потерпілих з боку військових наразі немає.

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За словами місцевих мешканців, від вибухової хвилі у багатьох будівлях повибивало шибки.

Інформація про загиблих встановлюється

За словами очільника військової адміністрації Волині Юрія Погуляйка, ситуація в регіоні залишається спокійною.

Система оборони Волині складається з ЗСУ, нацгвардії, прикордонників, поліції та ДСНС. Крім того, у кожному районі є батальйони тероборони.

Усі військові та долучені до робочи під час війни оперативні служби виконують свої обов'язки та готуються навіть до найгіршого сценарію.



В області запрацював координаційний центр, де прийматимуться всі рішення щодо організаційного забезпечення, логістики, волонтерства, розміщення внутрішньо переміщених осіб, патрулювання на вулицях,

– наголосив Погуляйко.

Дивіться відео звернення очільника військової адміністрації Волині:

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