Росіяни з Білорусі обстріляли військову частину на Волині, – очільник ОДА
Джерело:фейсбук Юрія Погуляйка
Російські окупанти здійснили ракетний обстріл військової частини неподалік від міста Володимир вранці 27 лютого. Про це заявив голова військової адміністрації Волині.
Атака російських ППО сталася о 7:30 27 лютого. Окупанти з території Білорусі запустили ракети по військовій частині. Інформації про втрати та потерпілих з боку військових наразі немає.
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За словами місцевих мешканців, від вибухової хвилі у багатьох будівлях повибивало шибки.
Інформація про загиблих встановлюється
- За словами очільника військової адміністрації Волині Юрія Погуляйка, ситуація в регіоні залишається спокійною.
- Система оборони Волині складається з ЗСУ, нацгвардії, прикордонників, поліції та ДСНС. Крім того, у кожному районі є батальйони тероборони.
- Усі військові та долучені до робочи під час війни оперативні служби виконують свої обов'язки та готуються навіть до найгіршого сценарію.
В області запрацював координаційний центр, де прийматимуться всі рішення щодо організаційного забезпечення, логістики, волонтерства, розміщення внутрішньо переміщених осіб, патрулювання на вулицях,
– наголосив Погуляйко.
Дивіться відео звернення очільника військової адміністрації Волині:
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