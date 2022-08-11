Окупанти вдвічі збільшили кількість авіаударів по позиціях ЗСУ, – Генштаб

росіяни вдвічі збільшили кількість авіаударів по українських позиціях з минулого тижня. При цьому ворожі літаки не заходять в зону ураження української ППО.

Нещодавно росіяни втратили щонайменше 9 літаків за добу. Проте кількість авіаударів противника по ЗСУ не зменшилась, а навпаки – збільшилась.

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Окупанти хочуть підірвати моральний дух українських військових

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

У порівнянні з минулим тижнем, противник вдвічі збільшив кількість авіаударів по позиціях сил оборони. При цьому, вони не заходять в дію ураження Збройних Сил України,

– сказав Громов.

Українські військові кажуть, що окупанти хочуть залякати та підірвати моральний дух ЗСУ.

росіяни хочуть вийти на адмінкордон Донеччини

Мета ворога залишається тією самою – вийти на адміністративний кордон Донецької області. Також війська росії намагаються утримати загарбані раніше частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Не проти противник створити собі і умови для наступу.

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Дивіться у відео – росіяни знову обстріляли ЗАЕС: