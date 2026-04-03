У 66-й ОМБр шокували, скільки окупантів не доходять навіть до передової
- Росіяни підтягують піхоту ближче до переднього краю на Лиманському напрямку, готуючись до активізації дій.
- Багато російських військових не доходять навіть до переднього краю, як повідомив речник 66-ї окремої механізованої бригади.
На Лиманському напрямку росіяни знову підтягують піхоту ближче до переднього краю і готуються активізувати дії з настанням "зеленки". Українські військові намагаються збивати цей темп ще до того, як ворог зможе зібрати сили для нових штурмів.
Речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, що ситуація для окупантів складається значно гірше, ніж може здаватися за цифрами. За його словами, багато російських військових не доходять навіть до переднього краю.
Що відбувається на підступах до переднього краю біля Лимана?
Росіяни стягують піхоту ближче до переднього краю, щоб із появою "зеленки" швидше перейти до активніших штурмів. Але саме на цьому етапі їх і намагаються ламати: безпілотники, артилерія і піхота 66-ї бригади б'ють по ворожих групах ще до того, як ті встигають накопичитися для повноцінної атаки.
Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Через це чисельна перевага ворога на папері не перетворюється на перевагу безпосередньо на позиціях.
Простими словами, коли з тилових районів російської смуги оборони висувається рота, до переднього краю може дійти взвод. Іноді це навіть не цілий взвод,
– розповів Денисюк.
До уваги: взвод у сухопутних військах зазвичай налічує приблизно 20 – 50 військових. Найчастіше йдеться про 25 – 35 бійців. Для порівняння, рота – це орієнтовно 80 – 150 військових.
Тому окупанти не можуть спокійно підтягнути сили й створити той резерв, який потрібен для тиску на передову. Більші втрати вони несуть ще під час висування, а спроби накопичитися провалюються ще на старті. Через це росіяни дедалі частіше змушені йти на масштабніші й механізовані штурми, бо малими групами пробитися їм значно важче.
За рахунок великої кілзони, за рахунок активної роботи наших безпілотних систем, нашої артилерії нам вдається не дозволяти російським військам наближатися до переднього краю,
– зазначив він.
Щоб знищувати російську піхоту ще на підступах, потрібна постійна робота безпілотників. Саме вони дають змогу вчасно виявляти висування з тилових районів, тримати під контролем підходи до переднього краю і зривати спроби накопичення ще до початку штурму
Що відомо про ситуацію на фронті?
- Після кількох тижнів відносного спаду російські війська фактично розпочали весняну наступальну кампанію. За тиждень на фронті відбулося 1 336 бойових зіткнень, а найважчими напрямками стали Покровський, Костянтинівський і Гуляйпільський. Головними цілями росіян зараз виглядають Лиман і Костянтинівка, а в довшій перспективі – Слов'янсько-Краматорська агломерація. Водночас на частині ділянок, зокрема на Лиманському напрямку, ворог не зміг просунутися.
- На Лиманському напрямку росіяни активно тиснуть дронами й намагаються взяти під контроль логістику, але українські військові системно б'ють по стартових позиціях їхніх пілотів. У 66 бригаді кажуть, що це разом із проблемами ворога зі зв'язком після відключення від Starlink суттєво знизило активність російських БпЛА. Через постійні нальоти логістика на цій ділянці дедалі більше тримається на безпілотниках і наземних роботизованих комплексах, які підвозять боєкомплект, провізію та евакуюють поранених.
- Військові експерти зазначають, що перший наступальний імпульс Росії ослаб через великі втрати, проблеми з накопиченням резервів і дії Сил оборони, які вели активну оборону та контратаки. Євген Дикий вважає, що українським військам вдалося перехопити ініціативу на окремих ділянках після того, як росіянам вимкнули незаконний Starlink і в них просіла система управління. Водночас ці дії поки мають тактичний характер, а не масштаб стратегічного контрнаступу.
- Найінтенсивніші бої зараз тривають на Покровському напрямку, де росіяни тиснуть на район Гришиного і Родинського. Василь Пехньо наголошує, що українські сили стримують ворога там, щоб не дати йому перекинути сили на інші напрямки, зокрема на Костянтинівський. Водночас він попереджає, що найближчим часом найнебезпечніша ситуація може скластися саме на флангах Слов'янсько-Краматорської агломерації – в районі Костянтинівки та Лимана, де ворог уже показує ознаки нової активізації.