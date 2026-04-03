У 66-й ОМБр шокували, скільки окупантів не доходять навіть до передової

На Лиманському напрямку росіяни знову підтягують піхоту ближче до переднього краю і готуються активізувати дії з настанням "зеленки". Українські військові намагаються збивати цей темп ще до того, як ворог зможе зібрати сили для нових штурмів.

Речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, що ситуація для окупантів складається значно гірше, ніж може здаватися за цифрами. За його словами, багато російських військових не доходять навіть до переднього краю.

Що відбувається на підступах до переднього краю біля Лимана?

Росіяни стягують піхоту ближче до переднього краю, щоб із появою "зеленки" швидше перейти до активніших штурмів. Але саме на цьому етапі їх і намагаються ламати: безпілотники, артилерія і піхота 66-ї бригади б'ють по ворожих групах ще до того, як ті встигають накопичитися для повноцінної атаки.

Через це чисельна перевага ворога на папері не перетворюється на перевагу безпосередньо на позиціях.

Простими словами, коли з тилових районів російської смуги оборони висувається рота, до переднього краю може дійти взвод. Іноді це навіть не цілий взвод,

– розповів Денисюк.

До уваги: взвод у сухопутних військах зазвичай налічує приблизно 20 – 50 військових. Найчастіше йдеться про 25 – 35 бійців. Для порівняння, рота – це орієнтовно 80 – 150 військових.

Тому окупанти не можуть спокійно підтягнути сили й створити той резерв, який потрібен для тиску на передову. Більші втрати вони несуть ще під час висування, а спроби накопичитися провалюються ще на старті. Через це росіяни дедалі частіше змушені йти на масштабніші й механізовані штурми, бо малими групами пробитися їм значно важче.

За рахунок великої кілзони, за рахунок активної роботи наших безпілотних систем, нашої артилерії нам вдається не дозволяти російським військам наближатися до переднього краю,

– зазначив він.

Щоб знищувати російську піхоту ще на підступах, потрібна постійна робота безпілотників. Саме вони дають змогу вчасно виявляти висування з тилових районів, тримати під контролем підходи до переднього краю і зривати спроби накопичення ще до початку штурму

