Окупанти бояться краху Кримського моста: у ВМС висміяли недолугі методи його захисту
Росіяни повертаються до практики посиленої охорони Кримського мосту – вони вивели додаткові кораблі прикордонної служби. Також росіяни вдаються до інших "якісних" методів захисту незаконної забудови.
Про дивні танці окупантів навколо цього мосту в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук – передає 24 Канал. Також він розповів, чому всі так чекають на німецькі ракети Taurus.
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Вразливий Кримський міст
Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни намагаються всіма силами забезпечити захист Керченського мосту. Зокрема, вони вивели у Чорне море кораблі прикордонної служби. Окрім цього, росіяни вдаються до цікавої тактики – у разі найменшої ймовірності загрози окупанти перекривають Кримський міст повністю.
Такий цікавий міст, по якому можна їздити половину доби максимуму. Періодично, за будь-якої небезпеки, як вони вважають, повністю зупиняється рух, ретельно всіх перевіряють,
– розповів Плетенчук.
Речник додав, що логістичний хаб з нього виходить умовний – якщо говорити про цивільних. Росіяни нібито саме в їх інтересах збудували його. Однак це всі розуміють, що це об'єкт військової інфраструктури – він діє для забезпечення армії у Криму та на Півдні України.
Дмитро Плетенчук розповів, що з наявних йому данних німецькі ракети Taurus можуть ближче познайомитися з Кримським мостом, аніж британські чи французькі аналоги. Вони мають іншу систему наведення, однак у всьому іншому вони практично однакові. Проте саме ця модернізація грає значну роль.
Удар по логістиці окупантів
- На фоні наростаючих атак на Крим, росіяни почали прощатися з Кримським мостом та шукати йому альтернативу. Вони почали будувати залізничне сполучення з Донецькою областю, щоб отримати шлях до ключових точок фронту – в тому числі й до Криму.
- Це допоможе розв'язати питання росіян з логістикою. На сьогодні основна частина техніки їде через залізничну частину Кримського мосту. Гілка матиме такий маршрут: Маріуполь – Волноваха – Розівка на Запоріжжі – Мелітополь і Бердянськ – Крим. Крім того, Волноваха матиме сполучення з Донецьком на півночі.
- Кирило Буданов заявив, що ЗСУ регулярно битимуть по Керченському мосту та доведуть справу до кінця. У відповідь Путін просто знову засмутиться – він не зможе ніяк протидіяти.