У росіян з'явилася нова розвага – терміново покидати базу у Новоросійську, – Плетенчук

Ситуація у морі залишається статичною. Наразі російський флот проводить лише тренування.

Зокрема, росіяни вчаться швидко покидати базу у Новоросійську. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни бояться атаки на базу у Новоросійську

"Тенденція залишається статичною. Є такий собі статус-кво, в результаті якого все зведено до того, що росіяни змушені ховатися на своїй базі – пункті базування "Новоросійськ". Тепер у них ще з'явилася додаткова розвага – терміново базу покидати", – розповів Плетенчук.

Він пояснив, що так російська армія тренується, тому що має побоювання, що вони можуть бути уражені безпосередньо на пункті базування.

"Ми спостерігали кілька таких виходів у море. Тоді суспільство, звісно, почало ставити питання, що це було. Чому вони вийшли, причому так масово. Але всі ви бачили, що вони так само масово туди і повернулися", – зауважив речник ВМС ЗСУ.

Досить швидко росіяни повернулися назад, тому що вони не мають жодних інших пунктів базування у Чорноморському регіоні.

Про Азовське море наразі взагалі не йдеться, і залишається у них одна така локація. Інші пункти базування є більш відкритими і менш безпечними,

– підсумував Плетенчук.