Останнім часом почастішали випадки ураження військових автівок на так званій трасі "Новоросія". Вона проходить з Ростовської області через окуповані території Донецької, Запорізької, Херсонської областей до Сімферополя.

За інформацією партизанського руху "Атеш", по всьому тимчасово окупованому Скадовську росіяни масово намагаються "позичити" або відкупити цивільні автівки.

Ударів стало більше

Окрім цього, росіяни почали частіше перевдягатися в цивільний одяг. Так ворог намагається злитися з натовпом та не потрапити під ураження дронами.

Все це відбувається на тлі значного зростання втрат військового транспорту на трасі Р-280 "Новоросія". Там все частіше вибивають військові вантажі.

В "Атеш" наголошують, що це прямий наслідок знищення Кримського мосту. Через це уся логістика ворога зараз фактично зав'язана саме на одній трасі.

Додамо, нещодавно в соцмережах показали, що відбувається на логістичних шляхах росіян на тимчасово окупованих територіях. Особливо інтенсивні удари фіксують в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.