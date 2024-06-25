Бояться їхати в Крим: після "прильотів" в росіян з'являється все більше питань до влади

Росіяни почали усвідомлювати, бачити та відчувати на власному досвіді до чого призвело оголошення Путіним так званої "СВО". Тепер прилітає і до них, а влада ніяк не може цьому зарадити.

Незадоволення росіян через те, що "аналоговнєтні" засоби ППО не можуть їх захистити, наростає. Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, що цей процес вже не вдасться зупинити.

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Незадоволення росіян зростає

Раніше, під час ударів по території Росії або ж по окупованих українських територіях, росіяни зазвичай закликали Кремль завдавати нових потужних ударів по Україні. Зараз же ситуація змінилась. Від 23 червня у різних соціальних мережах Z-кореспонденти та прості росіяни почали нарікати на владу, тому що їх не можуть захистити. Особливо цікавить людей де ж та хвалена "пе-ве-о".

Це дуже цікава тенденція. У нас були великі сподівання у 2022 році, що війна якось впливатиме на росіян, вони почнуть ставити правильні запитання, зокрема, до своєї влади. Тоді цього не відбулося. А ось у 2024 році це вже відбувається, тому що війна прийшла і на їхню територію,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Навіть не надто освічені люди зрештою можуть зрозуміти, що до 24 лютого 2022 року нічого по них не прилітало, а зараз – почало, то, мабуть, все ж причина у початку повномасштабного вторгнення.

"У цьому контексті зрозуміло, що рівень недовіри та незадоволення серед росіян зростатиме. Поки воно значною мірою акумулюється проти місцевої влади, а також локально, чого раніше не було, – проти військових, які перебувають у тих чи інших регіонах, які б мали захищати росіян", – зауважив політолог.

Процес неможливо зупинити

Російська влада, найімовірніше, починає розуміти рівень загрози, тому намагаються якомога швидше придушувати появу новин про "діряву" ППО. Однак, звісно, повністю проконтролювати витік такої інформації зараз просто неможливо. Крім того, для російської влади з'явилась й інша проблема – географія "прильотів" зросла, тому питань ставатиме усе більше.

Невдоволення, апатія, песимізм зростатимуть. Зрозуміло, що це загалом впливатиме на стабільність російського режиму. Це процес, який було складно запустити. Але оскільки він вже почався, тепер його практично неможливо зупинити,

– підкреслив Рейтерович.

Цікаво відзначити, що Росія не просто не може захистити своїх людей, але й наражає їх на ще більшу небезпеку. Так, вдень 23 червня російська ППО збила ракету неподалік пляжу, де було чимало людей. Внаслідок цього поранено понад 100 осіб, 4 – загинуло.