Росіяни бояться заходу наших ДРГ на Курську АЕС: військове зведення від Світана

В Росії зʼявилося розпорядження, яке обмежує вʼїзд в Курчатов. Це населений пункт, де розташована атомна електростанція. Лише ті, хто працюють на АЕС, можуть потрапити у населений пункт, використовуючи спеціальну перепустку. Крім того, росіяни ставлять бетонні блоки на лінії Курчатов – Льгов – Рильськ.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив російський задум.

Важливо ЗСУ зірвали плани ворога наступати біля Сум: актуально про операцію у Курській області

Курська АЕС

На його думку, росіяни прогнозують, що вихід наших сил на трасу Рильськ – Льгов – Курчатов може бути не тільки зі сторони Суджі, а ще й від Глухова. Можливо, щось їх розвідка вже донесла, тому не виключають й такого варіанту.

Саме тому військові заходи у вигляді перекриття чи пропусків які відбуваються на Курській атомній, вказують на страх росіян заходу наших ДРГ на Курську АЕС.

Чому? Тому що саме для звільнення атомних станцій, а також їх контролю, відібрані спеціальні підрозділи. Вони були у нас і в мирний час,

– розповів Роман Світан.

"Тобто це ті підрозділи, які можуть виконувати бойові задачі з деблокування атомних станцій. У них є спеціальна підготовка для роботи поруч з реакторами, знають як потрібно поводитися. Росіяни бояться заходу саме цих груп на атомну станцію у Курську", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що це комплексні дії й лише один з варіантів. Й от саме проти цього варіанту росіяни вже почали намагатися організовувати якісь заходи.

Горить Рязанська ГРЕС

На Рязанській ГРЕС 28 серпня сталася пожежа. Їй, за даними очевидців, передував вибух.

На думку Романа Світана, це могла бути робота наших спецслужб, які працювали тими ж безпілотниками. Або місцевого спротиву, яке чудово розуміє, куди натиснути, аби завдати максимальної шкоди військовій російській економіці.

"Це правильні дії. Саме такого типу заходи повинні бути ще масштабнішими. Знищення генерацій, тобто енергостанцій. Знищення нафто та газопереробних заводів. А також знищення військових обʼєктів – аеродромів, складів, штабів", – додав експерт.