росіяни брешуть, що знищили установки HIMARS у Харкові, хоч насправді вбили людину на зупинці

росіяни в черговий раз накрили вогнем один з районів Харкова. Вороги вбили біля зупинки цивільного чоловіка. Разом з тим міноборони ворога продовжує цинічно брехати, вигадуючи байки про "знищених націоналістів та HIMARS".

Окупанти вдарили по Салтівці близько 7:00 ранку, інформує 24 канал. Поцілили поруч з зупинкою громадського транспорту, також постраждало подвір'я багатоквартирного будинку.

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росіяни цинічно брешуть у зведеннях міноборони

Звісно, ані краплини правди про обстріли у своїх зведеннях міноборони держави-агресорки не повідомляє. російські військові продовжують "годувати" громадян росії легендами про ліквідацію десятків одиниць західної зброї та сотень так званих "найманців та націоналістів".

Окупанти продовжують "нищити" HIMARS – але лише на словах

Здавалось би, росіяни на папері "знищили" вже більше систем HIMARS, аніж Україні надали західні партнери. Проте міноборони росії вже "понесло" і зупинятись вони не збираються.

Так обстріл Харкова – виключно цивільних об'єктів – агресори представили як "знищення двох американських пускових установок HIMARS". Оскільки цим вже споживачів російської пропаганди не здивуєш, то додали ще й "вбивство і 53 націоналістів та іноземних найманців".

Відео "суперточного" удару дивує

"Попалилось" російське міноборони на оприлюдненому відео. Бо HIMARS "знищили" начебто на другому поверсі адміністративної будівлі. Очевидно, що пошукати розміри американської системи в інтернеті було занадто складно.

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Більше "витворів" російської пропаганди:

Коли російські війська обстріляли меблевий склад в Одесі, то вони представили це як знищення Harpoon та неіснуючої зарядної машини HIMARS. Можливо, окупанти припускають, що талановиті українці навчились виготовляти озброєння з дерева.

Також росіяни збирались знімати репортаж про знищення HIMARS на полігоні у білорусі. Для цього мали навіть виготовити дерев'яний макет.

Тим часом у США запевнили: у жодну з наданих HIMARS не поцілили росіяни.

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