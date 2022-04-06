Росіяни у Бучі розстріляли щонайменше 320 мирних мешканців, – мер

Російські окупанти безжально розстріляли щонайменше 320 мешканців Бучі. Мер міста Анатолій Федорук особисто став свідком страти кількох людей.

Федорук бачив, як рашисти застрелили містян

Російські нелюди здатні на такі злочини, які не вкладаються в голові нормальної людини. Мер Бучі розповів про історії вбивства, які бачив на власні очі.

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За словами Федоруку, з міста у сторону Києва намагалися виїхати 3 автомобілі, однак росіяни їх жорстоко розстріляли. В одній з автівок перебувала вагітна жінка з чоловіком. Чоловік кричав і просив не стріляти в дружину, проте російські солдати все одно застрелили жінку.

Також під час окупації рашисти полювали за місцевими політиками.

Федорук закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заперечує військові злочини в Україні, приїхати в Бучу і подивитися в очі сім'ям вбитих.

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