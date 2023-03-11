Їжа закінчиться, будуть здаватися: чому оборонні лінії у Криму не допоможуть росіянам

Росіяни будують оборонні лінії у прикордонних з Україною областях та Криму. На це вони витрачають шалені кошти.

Цьому є декілька причин. Перша – стандартний російський "розпил". Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Росіяни побудували "Північний потік" – конструкцію неймовірних розмірів, де закопано до 200 мільярдів доларів. Він не працює. "Я думаю, що там є якийсь умовний інвестор, який "дерибанить" державні кошти", – зазначає Нарожний.

За його словами, з військової точки зору такі укріплення не мають великого сенсу. Їх достатньо прорвати на якійсь невеликій ділянці фронту, завезти туди високомобільну групу на Leopard або Bradley.

Якщо подивитися на історію, її називають "новітньою лінією Маннергейма". Але ту саму лінію Гітлер обійшов, там були закопані шалені гроші. Вона не спрацювала, так само не спрацюють і ці укріплення,

– переконаний військовий експерт.

Він додає, що будівництво споруд на суходолі, яке розгорнули у Криму, ще можна зрозуміти. Але на узбережжі Чорного моря – це абсурд. "Якщо поставити 20 – 30 солдатів на кілометр, приблизно така щільність у росіян на лінії фронту, мова йде про 100 тисяч людей, які будуть стояти на цих ділянках. Що вони там робитимуть? Це просто смішно", – запевняє Нарожний.

Шляхи постачання будуть відрізані

Як акцентує Нарожний, росіяни у Криму чомусь очікують на величезний український десант. Мабуть, передивилися фільму "Врятувати рядового Раяна", коли висаджувалися США. То була зовсім інша історія. Крим – це півострів, він з'єднаний тонесеньким мостом з Росією та перешийком з Україною. Для того, щоб у солдатів не було боєприпасів, їжі та поповнення особового складу, треба відрізати лінії постачання: Кримський міст, морський порт у Севастополі та аеродроми.

"Ми усе це здатні зробити. Мости вибухають, літаки збиваються, а кораблі будуть тонути. Ось і все. Вони там будуть замкнені. Посидять декілька місяців в окопах, зрозуміють, що їжа закінчилася, треба щось робити. Будуть, мабуть, здаватися", – підсумував Нарожний.

Сезон буде гарячим