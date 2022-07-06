"Гітлерюгенд все ближче": у росії створюють виховну організацію, яка промиватиме дітям мізки

Російські окупанти вже взагалі втратили глузд. Вони збираються готувати "гарматне м'ясо" з дітей.

Мобілізація нового гарматного м'яса у росії провалюється. Окупанти вирішили, що причина полягає у недостатнім промиванні мізків і вже взялися вирішувати цю "проблему".

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Російський "Гітлерюгенд"

Російські депутати ухвалили закон, згідно з яким створять рух дітей та молоді, який має займатися "вихованням та формуванням світогляду нового покоління". Неважко здогадатися, у чому буде полягати цей "світогляд нового покоління".

Звісно, без культу особистості не обійшлося – наглядову раду руху пропонують очолити самому російському диктатору владіміру путіну. Виділяти гроші новій організації буде російський уряд. Також їй у власність збираються передати дитячі табори, освітні заклади та палаци піонерів.

Організація буде формувати світогляд та готувати молодь до повноцінного життя у суспільстві,

– йдеться в заяві російських депутатів.

Щоправда, вони забули сказати, що існування у російському суспільстві мало схоже на життя, а щодо його тривалості в російського уряду та путіна особливі плани.

Звісно, не обійшлося й без згадки "ворожого Заходу". У законі йдеться про те, що наставниками дітей не зможуть бути "іноземні агенти".

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