Коли росіяни завершать будівництво нової залізниці: Світан назвав приблизний термін

Росіяни не припиняють спроб запустили залізницю з окупованих територій до Росії. Будівництво залізниці через Маріуполь затягнулося через удари ЗСУ, однак роботу зараз поновили.

Для Сил оборони це може стати викликом, адже уразити готову залізницю буде набагато складніше. Коли росіяни можуть завершити будівництво 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Активізація будівництва залізниці

Російські окупанти поновили спроби добудувати залізницю, що має з’єднати Ростов-на-Дону з Маріуполем та Волновахою. Для росіян це дуже важливий логістичний шлях на випадок руйнації Кримського мосту.

За останні кілька тижнів росіяни дуже інтенсивно почали будувати залізницю. Туди загнали чи не десять залізничних військових бригад, які кладуть полотно, при чому доволі швидко,

– зауважив Роман Світан.

Крім того, російські окупанти відновили будівництво мосту через річку Кальміус, який раніше пошкодили українські Сили оборони. На цей напрямок, найімовірніше, росіяни підтягнули системи ППО, відомо, що там окупанти також звели укриття та бліндажі, продовжуючи роботу з відновлення.

"Дорога до літа вже може бути готова у росіян. Ця залізниця з'єднує Ростов, Мелітополь і Джанкой по сухопутному коридору. Тим паче останнім часом проводять активні заходи для запуску комбінату Ілліча в Маріуполі", – зазначив Світан.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча

Це найбільше підприємство Приазов'я та Донецької області, а також одне з найбільших металургійних підприємств на теренах колишнього СРСР та раніше один знайбільших експортерів України. Він розташований у Маріуполі.

Росіяни захопили комбінат після окупації міста. Зараз він перебуває під контролем кадирівців.

Зараз росіяни шукають кілька сотень нових працівників для того, щоб запустити комбінат. Хоч навряд чи їм це вдасться, адже у Маріуполі постійні перебої з електроенергією, тож робота комбінату не зможе бути повноцінною.

Цікаво додати, що міст через Кальміус важливого цивільного значення він немає, тому що фактично єднає промзону ММК Ілліча, де проклали залізницю, з трасою в напрямок Донецька.

Росіяни будують залізницю у Маріуполі: що відомо