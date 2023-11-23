Росіянам потрібен цей напрямок: чи збудує ворог новий логістичний шлях через Маріуполь

Росіяни хочуть побудувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Загарбники використовують залізницю для переміщення техніки та окупаційної армії, тому залізниця першочерговий стратегічний об'єкт для ворога.

Залізнична мережа окупованої території стала доволі вразливою через диверсії та атаки з українського боку. Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, чи зможе сполучення стати логістичною альтернативою для постачання зброї на фронт окупантам.

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Чи вдасться росіянам закрити потреби на фронті

Як пояснив Забавін, наразі проєкт знаходиться на стадії проєктування. Окупанти активно шукають альтернативу Кримському мосту. Тому залізниця повинна сполучити Росію із Кримом сухопутним коридором. За попередніми даними, маршрут повинен проходити з Ростова через Маріуполь – Бердянськ далі Крим.

Росіяни дійсно мають серйозний намір це побудувати. Але ж з урахуванням того, що вся територія Маріупольського, Волноваського, Новоазовського районів у зоні впливу української "бавовни". Тобто, цей логістичний напрямок має можливість прострілюватися,

– зауважив депутат Маріупольської міськради.

Окупантам навряд вдасться у такий спосіб закрити потреби на полі бою. Водночас противник не має іншого варіанту, бо маршрут через Новоазовськ – Маріуполь – Бердянськ не дає можливості здійснити всі свої цілі щодо перекидання озброєння. Тому ворогу необхідне інше залізничне сполучення через Маріуполь. Припустимо, у кінцевому результаті воно не матиме успіху.

Що кажуть росіяни

Натомість окупанти вважають, що залізничне сполучення від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь дозволить убезпечити рух від обстрілів Сил оборони. Гауляйтер Запорізької області Євгєній Балицький заявив, що будівництво залізниці вже розпочалося.

Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька – це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Проєкт вже розпочато. Якимівка розташована нижче Мелітополя на південному заході, це якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво,

– сказав Балицький.

Росіяни сподіваються побудувати хоча б одну залізничну колію, щоб розв'язати військове питання.

"І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металолому, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", – додав гауляйтер Запоріжжя.

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