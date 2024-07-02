У Росії вигадали, як захистити кораблі від дронів: якою може бути відповідь України

Україна здійснила за допомогою дронів велику кількість успішних атак на Чорноморський флот Росії. Тому противник намагається знайти протидію, зокрема, Magura V5 чи SeaBaby.

Росіяни вирішили будувати малі ракетні кораблі з посиленим захистом машинного відділення, адже українські дрони камікадзе уражають саме його під час ударів по ворожих кораблях. Проте на думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, яку він висловив 24 Каналу, будь-якій "хитрості" росіян Україна знайде протидію.

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Є способи протидії

Одним з найефективніших способів ураження є тандемний боєприпас.

Яка б броня не була у корабля, тандемний боєприпас спочатку проламує стінку броні, а потім в цей отвір заходить вибухівка. Так само працює бетонобійна ракета Taurus,

– пояснив військовий експерт.

Як тільки з'являться російські шлюпки з посиленим захистом машинного відділення, то одразу українські спеціалісти поставлять тандемні боєприпаси на Magura V5 чи SeaBaby.

ГУР та СБУ, на думку полковника ЗСУ в запасі, знайдуть механізми знешкодження цих шлюпок, щоб дістатися до бойової чи ходової частини російського корабля.

Проте є спосіб, який не дозволить росіянам виготовляти такі судна.

Це завдання ударів по металургійних комбінатах, які виготовляють броню для них. Зокрема, Новолипецький металургійний комбінат потрапив 30 червня під атаку.

Саме цим зараз опікуються українські спецслужби,

– зазначив Роман Світан.

Зверніть увагу, що у виданні Defense Express вважають, що російські кораблі з захистом, зокрема, машинного відділення, зменшать свою маневровість у відкритому морі.