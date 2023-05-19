Бояться БПЛА: Росія заявила про "тисячі оборонних споруд" біля кордонів

Росіяни зводять оборонні споруди біля своїх кордонів. Кажуть, що будуть "захищатись від безпілотників".

Так, росіяни за рік стрімко змінили свою риторику. Від цілі "Київ за 3 дні" вони перейшли до "тисячі оборонних споруд на кордонах", про які російським ЗМІ заявив глава уряду Росії Михайло Мішустін, пише 24 Канал.

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Мішустін заговорив про загрози "атаки безпілотників". Тому й росіяни зводять захист.

Заяви Росії абсурдні

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев також видав заяву, мовляв, Київ намагається дестабілізувати обстановку в Росії, тому серйозно зросли ризики терактів у багатолюдних місцях. Це звучить абсурдно, оскільки нападник – Росія, і відповідальна за "дестабілізацію ситуації" лише вона. Натомість Україна лише захищає свій суверенітет на своїй території.

Росіяни бідкаються через дрони

Переляканим росіянам все частіше ввижаються "атаки дронів" на великі міста. Наприклад, пропагандисти заявили, що 9 травня біля Московської області виявили цілих 3 невідомих БПЛА.

Один із них начебто збили над селом Перемишль Калузької області, що приблизно за 175 кілометрів від Москви. Постраждалих та руйнувань начебто немає.

Окупанти традиційно брешуть, мовляв, дрони запускали з Чернігівщини.