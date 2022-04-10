Працівниця ЧАЕС Людмила Козак розповіла про окупацію станції. Ворог був шокований українським бронеавтомобілем "Козак".

Як повідомила Людмила Козак, ворог постійно проводив ротацію на станції. На об'єкті було багато техніки та зброї окупантів.

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Обладнання та "Козаки"

Захопивши станцію, окупанти забрали українські бронеавтомобілі "Козак" та нанесли на них свої символи.

Вони були в шоці, в них такої техніки немає. Вони охали-ахали, питали, де ми взяли. Не вірили, що Україна може виробляти такі машини,

– розповіла Людмила Козак.

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