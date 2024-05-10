Невдалий жарт: на Бєлгородщині росіяни розстріляли офіцерів, які приїхали з перевіркою, – ЗМІ

У Бєлгородській області окупанти розстріляли офіцерів, які приїхали до них з перевіркою. Цікаво, що причиною "неприємного" інциденту став невдалий жарт.

Зазначається, що вищезгадані офіцери після свого прибуття вирішили пожартували, тому представилися як "ДРГ ЗСУ". Окупанти негайно відреагували та виходить, що вбили "своїх".

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"Дружній вогонь та власний ідіотизм"

Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент трапився ввечері 7 травня 2024 року в районі населеного пункту Червона Яруга, що в Бєлгородській області. Він розташований приблизно за 12 кілометрів від державного кордону Росії.

До блокпоста, що охороняли два рядових, прізвища яких Деменєв і Попков, які були призовниками, наблизився автомобіль ВАЗ-2109 чорного кольору. Повідомляється, що у машині перебувало двоє невідомих їм чоловіків у військовій формі.

Рядовий Попков підійшов до автомобіля, щоб уточнити мету їхнього прибуття та перевірити відповідні документи. Однак водій транспортного засобу, не відрекомендувавшись, витягнув із кобури пістолет Макарова та спрямував його на Попкова.

Невідомий чоловік, який на той момент перебував за кермом автомобіля, наказав Попкову віддати службову зброю і встати на коліна, заявивши, що вони нібито є членами диверсійно-розвідувальної групи Збройних Сил України.

Водночас другий рядовий Деменєв, почувши слова про "ДРГ" і побачивши пістолет, спрямований на його товариша, вирішив "відважно захистити його". Тому, окупант без жодного попередження почав стріляти в автомобіль з АК-74.

Потім Деменєв повідомив про інцидент по рації. Після того, як вилучили документи в поранених пасажирів автомобіля, виявилося, що на блокпост прибули не члени "ДРГ ЗСУ", а офіцери 473-го окружного навчального центру із перевіркою.

Як з'ясувалося, жартівником, якому вочевидь не пощастило із почуттям гумору, начальник штабу 24-го стрілецького батальйону капітан Козлов, водночас іншим пасажиром виявився лейтенант Ліпатов. Наразі обох доправлено до бєлгородської лікарні.

ДРГ зайшла в Бєлгородську область. Два офіцери ЗС РФ отримали поранення. Але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що жодної ДРГ там і близько не було, а офіцерів поранено внаслідок дружнього вогню та власного ідіотизму,

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