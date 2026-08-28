Росіяни б'ють по Київщині другу добу поспіль: під атакою будинки та склади

Росія другу добу поспіль атакує Київщину. У Бориспільському районі внаслідок ворожого удару поранено чоловіка.

Наразі атака триває, під ударом перебувають склади, приватні будинки та інші цивільні об'єкти. Про це повідомляє голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок чергової атаки у Бориспільському районі 28 серпня постраждала людина. Він отримав осколкове поранення. Постраждалого доправили до місцевої лікарні. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Ворожа атака продовжується. Під ударом опинилися склади, приватні житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Інформація про наслідки атаки та можливі нові постраждалі уточнюється.

Мешканців Київщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до завершення небезпеки.

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Нагадаємо, увечері 27 серпня під час повітряної тривоги в Києві пролунав вибух. Перед цим повідомлялося, що з північного напрямку до столиці рухався реактивний безпілотник, після чого в місті почала працювати ППО.

Близько 18:35 у Києві зафіксували вибух, а згодом стали відомі наслідки атаки. У Подільському районі пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники гасили займання покрівлі будівлі.

Також у Деснянському районі зафіксували падіння уламків на дах гуртожитку, однак пожежі там не виникло. На місці події працювали екстрені та відповідні міські служби.

До того вдень 27 серпня унаслідок атаки в Шевченківському районі були суттєво пошкоджені приміщення двох навчальних закладів, в одній зі шкіл вибило вікна. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в комунальному медичному закладі.

В Оболонському та Подільському районах уламки впали поблизу житлових будинків, у парку, на стоянці, території гаражного кооперативу та дитсадка, однак там обійшлося без постраждалих.

У Голосіївському районі через атаку загорівся автомобіль, поранення отримав чоловік. У Печерському районі уламки дрона впали на відкритій території біля спорткомплексу, після чого зайнялася трава, а сама будівля зазнала пошкоджень.