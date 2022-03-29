Росіяни чекали, поки люди прийдуть на роботу, – Зеленський про підступний удар по Миколаєву

Протягом дня у Миколаєві тривала рятувальна операція. Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами.

Наразі відомо про 8 загиблих та 30 поранених, ймовірно, цифри не остаточні. Про це повідомив Володимир Зеленський під час відеозвернення 29 березня.

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Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Дякувати Богу, більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги,

– зазначив президент.

"Цей черговий акт російської так званої "денацифікації" Миколаєва відбувся вранці після річниці звільнення міста від нацистських загарбників", – пояснив він.

Глава держави додав, що миколаївці пам'ятають день 28 березня 1944 року. І бачать, на кого схожі російські війська, які зараз намагаються захопити їхнє місто.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео