Росіяни у червні 2025 окупували понад пів тисячі квадратних кілометрів, – DeepState

У червні російські війська окупували 556 квадратних кілометрів української території. Це стало найгіршим показником у 2025 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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У DeepState розповіли про ситуацію на фронті

За словами аналітиків DeepState, динаміка травня, на жаль, збереглася й у червні.

Найбільше просувань зафіксували на Новопавлівському (29%) та Покровському (27%) напрямках, а також на Сумщині (18%).

Тобто, три четверті усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4 – 6% на відтинок),

– пояснили в DeepState.

За словами аналітиків, наступ ворога обумовлений проблемами з особовим складом, які наразі є критичними для обох сторін. Водночас у росіян ще залишилися резерви живої сили.

Тим часом зниження рівня механізації атак свідчить про труднощі ворога з технікою, яку вони намагаються компенсувати використанням мотоциклів і багі. Окремі штурмові дії силами одного-трьох ворожих піхотинців уже не є рідкістю, і таких малих груп залишається значна кількість.

Скільки територій окупували росіяни / Фото: DeepState

Нагадаємо, 1 липня в DeepState повідомили, що ворог окупував село Коптєве на Донеччині. Також російська армія мала успіхи біля 7 населених пунктів.