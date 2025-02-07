Ворог просунувся в Дачному та Успенівці, – Deep State

Російські війська продовжують наступ і просунулися в напрямку сіл Дачне та Успенівка. Бої тривають, і обстановка залишається напруженою.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Deep State. Російські війська продовжують наступ на східному фронті, просуваючись у напрямку сіл Дачне та Успенівка.

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Просування російських військ

Військові джерела повідомляють, що агресор закріпився на цих територіях, що ускладнює ситуацію для українських військових. Бої тривають, а обстановка залишається складною.

Ворог просунувся в Дачному та Успенівці,

– повідомили алалітики.

Росіяни просунулися в Дачному: дивіться на карті

Зафіксовано просування росіян в Успенівці: дивіться на карті

Українські сили, попри труднощі, продовжують чинити опір, намагаючись відстояти ключові позиції і не допустити подальшого просування ворога.

До слова, українські сили здійснили успішні штурми у Курській області, просунувшись на п'ять кілометрів на південний схід від Суджі, захопивши Колмаков і Фанасеївку.

Російські воєнкори стурбовані можливістю загрози тиловим районам через подальше українське просування в Курській області.