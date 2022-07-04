Росіяни дистанційно замінували місцевість під Харковом, щоб ускладнити логістику ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти дистанційно замінували місцевість біля селища Черкаські Тишки, що на Харківщині. Намагались завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони.
Відстань від Харкова до Черкаських Тишок – близько 25 кілометрів. У Генштабі доповіли, що на цьому напрямку триває контрбатарейна боротьба.
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Окупанти обстрілюють Харків
Крім того, вони завдали авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко придушили спробу штурму росіян в напрямку Соснівки. Загарбників відкинули назад.
Росіяни змінили тактику обстрілів
У Харківській ОВА зазначили, що окупанти протягом 4 днів обстрілюють Харків на світанку. Вогонь відкривають близько 4 ранку, хоча до цього обстріли були близько 23:00. Росіяни абсолютно свідомо б'ють по цивільних об'єктах. Таку тактику використовують, щоб залякати людей.
- Заступник глави ОВА Роман Семенуха повідомив 4 липня росіяни двома ракетами атакували будівлю гімназії. На щастя, там нікого не було, тому обійшлося без жертв та поранених.
- 3 липня окупанти обстріляли приватне домоволодіння у Новобаварському районі Харкова. У будинку поблизу повилітали вікна. Є потерпіла – 54-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані важкості.
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