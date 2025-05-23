Росіянам вигідно брехати: що стоїть за фейком про вихід на кордон Дніпропетровської області

Російські окупанти брехали про нібито "вихід" на кордони Дніпропетровщини. Цю інформацію вже спростували. Але окупанти не просто так поширюють такі фейки.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, ніякого прориву на Дніпропетровську область не було. У DeepState вже викрили, що там насправді відбулося.

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Що стоїть за фейком окупантів

Як наголосив Кузан, росіяни постійно поширюють різні фейки про просування у соцмережах. Інколи вони це роблять, щоб заробити додаткові гроші.

Росіяни завжди брешуть. У них є система премій. Якщо підрозділ взяв позиції та зафіксував це на фото і відео, то отримує конкретні виплати. Не можу сказати за точну суму. Але така практика існує в російській армії,

– сказав Кузан.

Крім того, часто буває таке, що деяка група окупантів проривається, але не може закріпитися. Усіх їх потім успішно знищують.

Додамо, станом на 23 травня Росія втратила понад 978 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10841 російський танк, 22575 бойових броньованих машин, 28165 артилерійських систем тощо.