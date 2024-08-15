Новий рік росіяни у Курську святкуватимуть за українським часом

Зараз, щоб зупинити Сили оборони України в Курській області, вороже командування забирає з кожного напряму деяку кількість підрозділів і перекидає їх у Курську область для посилення угрупування.

Курське угрупування противника

Однак наголошу, що забирають невелику кількість, щоб не "обвалити" той чи інший напрямок. Тобто мовиться не про дивізію або загальновійськову армію, а рівень батальйону, максимум полку, причому неповноцінного.

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А тепер поговоримо про цифри.

Курське угруповання до наступу Сил оборони України налічувало до 10 тисяч бійців. Протягом першого тижня наступу ЗСУ до полону потрапили 2 тисячі російських військових. Кількість ліквідованих окупантів на цьому плацдармі поки що точно невідома.

Крім того, в Курського угруповання була одна з найгірших у ворожому війську штатних комплектацій підрозділів технікою. Дефіцит техніки на підрозділ перевищував 70%.

За час посилення Курського угруповання вони отримали додатково до 6 тисяч бійців, близько 4 тисяч – у процесі доставки. Тобто умовно в Курській області є до 15 тисяч російських бійців, з яких 8 тисяч це, м'яко кажучи, небоєздатні підрозділи, які складаються переважно зі строковиків.

Контрнаступ ворога на Курщині вимагатиме значних зусиль

А тепер поговоримо про Харківську операцію.

На момент наступу на Харківщині 10 травня у складі бєлгородського угруповання було від 35 тисяч особового складу. Після провальної першої хвилі наступу командування російських окупаційних військ почало намагатися наситити угруповання. Станом на початок серпня, майже під кінець третього місяця цього наступу, довело бєлгородське угруповання до 55 тисяч. Тобто +20 тисяч окупантів за неповні 3 місяці.

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При цьому, на Харківщині ефект від наступу росіян – це 184 квадратні кілометри. Тобто – 3 місяці, 55 тисяч бійців та 184 квадратних кілометри.

Цікаво, скільки потрібно окупантам ресурсів, щоб усунути наступ Сил оборони України в Курській області, а потім повернути собі територію, яка вже становить на сьогодні понад 1 100 квадратних кілометрів?

На першому етапі блокування наступу росіянам знадобиться від 30 до 50 тисяч тіл. Тільки щоб загальмувати та послідовно зупинити Сили оборони України. А ось сам контрнаступ вимагає значно більше ресурсів, з чого випливає найголовніше питання – де окупанти візьмуть цей ресурс і скільки їм знадобиться часу, щоб його згрупувати?

Виходячи з усього вищевикладеного, я маю відчуття, що цього року в Суджі Новий Рік зустрічатимуть за українським часом і з привітаннями українського президента.