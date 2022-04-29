Росіяни добралися до скіфського золота у Мелітополі: де воно – невідомо

Російські окупанти добрались у Мелітополі до скіфського золота. Це одна з найдорожчих колекцій, яка була в Україні.

Невідомо, куди вони його відвезли, вкрали чи заховали. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Колаборанти на Запоріжжі здали росіянам місце зберігання скіфського золота, якому тисячі років

Федоров сподівається, що нам вдасться повернути експонат, тому що це історія міста.

Що відомо про Скіфське золото

Експонат датується IV століттям до нашої ери. Його археологи знайшли приблизно 70 років тому в Мелітопольському кургані.

Воно було у краєзнавчому музеї, який захопили росіяни.

Дивіться також – Окупанти знищили підприємство, надважливе для продуктової безпеки України: